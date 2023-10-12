Площадь действующего очага непарного шелкопряда в Подмосковье уменьшилась в три раза

Площадь очага непарного шелкопряда в Московской области сократилась в три раза, рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Уменьшение очага насекомых-вредителей произошло в том числе благодаря обработке пораженных лесных участков специальным биологическим препаратом, который безопасен для людей, животных и пчел. Соответствующие работы проводились в Егорьевском, Луховицком и Шатурском лесничествах.

Филимонов добавил, что сам очаг удалось удержать в пределах его основного развития. Кроме того, на вредителей повлияли некоторые природные факторы.

Работа по снижению численности шелкопряда в лесном фонде Подмосковья будет продолжена и в следующем году, указали в Комлесхозе региона. В ведомстве также предупредили, что при защите придомового участка от вредителя нужно счищать кладки шелкопряда жесткой малярной кистью, в перчатках и респираторе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе растет посещаемость парков.