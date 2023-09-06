Почти 18 гектаров почвы уже подготовили в Подмосковье для акции «Наш лес. Посади свое дерево»
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза]
Работы по подготовке почвы к акции «Наш лес. Посади свое дерево» в самом разгаре. Всего на территории лесного фонда Подмосковья акцию планируется провести на 24 площадках на площади 27 гектаров. Об этом сообщили в Комлесхозе.
Ожидается, что центральной площадкой для проведения данной акции станет лесной фонд вблизи деревни Новая Купавна Богородского городского округа. Там уже готовится участок площадью 4,2 га.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что этим летом регион посетили порядка восьми миллионов туристов.