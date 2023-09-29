Почти сорок грузовых автомобилей проверили на этой неделе инспекторы эконадзора Подмосковья

В ходе рейдовых мероприятий в городских округах Люберцы и Подольск на этой неделе было проверено тридцать восемь грузовых автомобилей, из которых семь машин осуществляли перевозку строительных отходов без разрешающих документов. Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

Глава ведомства Тихон Фирсов сообщил, что на нарушителей сотрудниками полиции уже составлены протоколы по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ. Транспортные средства изъяты и отправлены на штраф стоянки. В ходе контрольно-надзорных мероприятий удалось предотвратить сброс отходов объемом 135 кубических метров.

Фирсов также подчеркнул, что выявление и пресечение фактов неправильного обращения с отходами в области является приоритетным направлением. Много ресурсов ведомства направлено на борьбу с нелегальными перевозчиками строительных отходов. При этом большая часть выявленных нарушений приходится на дорожные камеры и искусственный интеллект, однако рейды тоже необходимы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.