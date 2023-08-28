Почти восемнадцать миллионов рублей составил ущерб от незаконной свалки в Домодедово

Минэкологии Подмосковья поддержит исковые требования Домодедовской городской прокуратуры о взыскании ущерба в размере почти восемнадцать миллионов рублей от незаконной свалки.

Отмечается, что ответчиком по делу выступит гражданин, зарегистрированный в городе Видное, решивший воспользоваться чужими землями для своего обогащения. Мужчина отыскал в городском округе Домодедово, вблизи деревни Шестаково восемь земельных участков.

Глава министерства Тихон Фирсов сообщил, что мужчина решил на чужих участках принимать и размещать строительный мусор в отсутствие лицензии, для чего арендовал специализированную технику и привлек для работы еще нескольких людей.

К сожалению, на момент обнаружения незаконной свалки срок давности для уголовного преследования гражданина уже истек. Однако Домодедовская прокуратура намерена взыскать с нарушителя всю сумму ущерба. Представители Минэкологии Московской области приложат все усилия для того, чтобы исковые требования были удовлетворены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты детей в рамках акции «Шар желаний», стартовавшей в рамках экофестиваля в Люберцах.