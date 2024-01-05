Подмосковье и ДНР заключили соглашение о сотрудничестве по экологическим вопросам

Министерство экологии и природопользования Московской области и Комитет по экологии ДНР заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось на форуме «Россия».

В рамках соглашения планируется работа по ряду экологических направлений, в том числе по организации особо охраняемых природных территорий и вопросам изменения климата. На подписании документа присутствовали глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, сообщила пресс-служба областного Минэкологии.

Тихон Фирсов указал на потенциал для туристического роста территорий. Он подчеркнул, что с этого года есть все законные основания для развития данного направления, а соответствующие полномочия закреплены за министерством экологии.

«В апреле мы планируем провести первые выездные экологические мероприятия на территории ДНР. Нам важно делиться нашим опытом с коллегами, особенно с теми регионами, которые нуждаются в <…> нашей поддержке», — подчеркнул Тихон Фирсов.

Министр также осмотрел выставку «Россия», ознакомился с новыми технологиями в области сельского хозяйства и природопользования, а также обсудил вопрос охотничьего надзора с вице-губернатором Курской области Константином Поляковым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке новых регионов.