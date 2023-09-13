Подмосковье получило высокую оценку на форуме «Леса России» в Иркутске

Работу Московской области высоко оценили на всероссийском форуме «Леса России», который состоялся в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

В ведомстве отметили, что при подведении предварительных итогов года, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников отметил работу Комлесхоза Подмосковья. Он подчеркнул, что регион находится в числе лидеров по поступлениям средств от использования лесов в федеральный бюджет.

«Московская область <…> принесла в бюджет 1,1 миллиарда рублей, что на двадцать два процента больше от плана. Это очень хороший результат», — подчеркнул глава Рослесхоза.

Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, в свою очередь, напомнил, что Подмосковье является лидером среди российских регионов по многим направлениям. Так, в сентябре в числе пилотных проектов Московская область начала работу в Федеральной государственной информационной системе лесного комплекса.

Филимонов добавил, что высокая оценка от руководителя профильного федерального ведомства является хорошим стимулом продолжать эффективную работу на благо Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что за первые шесть месяцев этого года инвестиции в основной капитал Московской области составили 566,3 миллиарда рублей.