Подмосковье признали лидером экорейтинга регионов России

Московская область стала лидером Экологического рейтинга регионов России за 2025 год. Его составил комиссионно центр «Устойчивое развитие» под руководством Госдумы с участием представителей общественных организаций и науки.

Регион получает этот титул второй год подряд, Москва при этом заняла место в хорошистах. Рейтинг составили по эффективности работы в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Он состоит из федеральных проектов «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла», «Вода России», «Сохранение лесов». В основу вошли объективные (цифры отчетов) и субъективные показатели (учитывается мнение жителей и экспертов).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.