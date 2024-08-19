Подмосковная прокуратура возвращает государству щелковские земли при активной поддержке Минэкологии

Щелковский городской суд удовлетворил исковые требования Межрайонной природоохранной прокуратуры об истребовании из незаконного владения части земельного участка в городском округе Щелково. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Напоминаем, что ранее прокуратурой при участии ведомства была проведена проверка, в результате которой установлен факт незаконного формирования участка. Так, спорные земли принадлежат местной жительнице, участок из состава бывших земель агрофирмы «Жегалово» был поставлен на кадастровый учет более двадцати лет назад.

Глава ведомства Тихон Фирсов пояснил, что в ходе проверки выяснилось, что данный участок имеет пересечение с акваторией и береговой полосой озера, а следовательно, был сформирован с нарушением требований Водного кодекса России.

Как итог, суд вынес решение об изъятии спорной части участка. Ожидается, что в ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

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