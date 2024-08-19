Губернатор Воробьев: съезд учителей и директоров школ пройдет в Подмосковье

В августе в преддверии нового учебного года в Подмосковье пройдет съезд педагогов и руководителей школ. Об этом на совещании с правительством Московской области и главам муниципалитетов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В августе пройдет большое педагогическое собрание — съезд учителей, директоров школ. Это всегда очень содержательная встреча. Уверен, что и на местах такой разговор, такое внимание к педагогам крайне необходимо», — сообщил он.

Участникам предстоит определить задачи на новый учебный год, а также подвести итоги деятельности минувшего периода. По словам Воробьева, в 2023 года в Подмосковье не хватало порядка 1,8 тысячи учителей. Чтобы решить проблему, была введена компенсация за аренду жилья педагогам в размере 20 тысяч рублей в месяц.

«И учитывая рост школ, количества детей, важно не забывать о необходимости привлечения новых педагогов, поэтому продолжаем эту работу», — заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.