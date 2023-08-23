Подмосковной организации выдали предостережение за размещение отходов в необорудованном месте

Одинцовская организация «Пластиковая Мануфактура» организовала навалы твердых бытовых отходов на открытом грунте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Отмечается, что в ведомство обратились жители Звенигорода, когда заметили на территории предприятия кучи мусора, это и послужило поводом для проведения выездной проверки. Инспекторы эконадзора на земельном участке с видом разрешенного использования «строительная промышленность» в городе Звенигород выявили навалы твердых бытовых отходов на открытом грунте

Примечательно, что высота некоторых куч мусора достигает двух метров. Однако подобный сброс и складирование отходов производства и потребления в недра и на почву запрещен законодательством.

«Нами уже выдано предостережение данной организации о недопустимости нарушения обязательных требований. Продолжим следить за ситуацией и не допустим ее ухудшения», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье не только закрыли полигоны, но и рекультивировали их.