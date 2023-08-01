Подмосковную компанию обяжут возместить ущерб, нанесенный землям в Наро-Фоминске

Министерство экологии и природопользования Подмосковья взыскивает почти триста двадцать миллионов рублей с компании ООО «Любаново» за незаконное размещение отходов в Наро-Фоминске.

Отмечается, что компании принадлежит земельный участок с видами разрешенного использования «под уличную сеть» и «под объекты ЖКХ» Однако инспекторы эконадзора выявили, что большая часть участка — отработанное карьерное пространство. Здесь незаконно складировались отходы, как строительные, так и коммунальные.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что в связи с установленными фактами был направлен иск в суд в отношении ООО «Любаново». Арбитражный суд Московской области вынес решение в пользу министерства, в законную силу оно пока не вступило.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Люберцы, в ходе которого проверил ход работ по очистке Малаховского озера.