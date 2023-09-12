Подмосковные леса покидают перелетные птицы

Как отмечает председатель Комитета лесного хозяйства Олег Баженов, осенний перелет птиц продолжается с августа по ноябрь. Первыми отправились в теплые края насекомоядные птицы — стрижи и ласточки. Следом за ними в конце августа Подмосковье покинули кукушка обыкновенная, речная крачка, соловьи, славки и камышевки, а в начале сентября настал черед мухоловок и некоторых видов куликов.

Главная причина в том, что птиц тянет к перемене мест — не холод, а дефицит пищи. В зимнее время нет многих насекомых, а также ягод, которые входят в рацион питания пернатых. А вот как раз холод птицам вынести проще. У многих под перьями расположена плотная подушка из пуха, которая служит отличным «обогревателем» при минусовом температурном показателе.

Ранее сообщалось, что карусель в Одинцовском парке Подмосковья возглавила рейтинг самых посещаемых аттракционов.