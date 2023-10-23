Подмосковные лесники приняли участие в экологической акции на Куликовом поле

Отдать дань памяти русским воинам приехали школьники и студенты, работники лесного хозяйства, волонтеры, жители Тульской и соседних областей. Как отмечает заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Доронина, людей разных поколений объединила идея возродить исторический ландшафт дубовых насаждений лесного массива Куликова поля, где в 1380 году состоялось легендарное сражение.

В этом году посажено более 7 тысяч деревьев. Всего за 19 лет существования акции на Куликовом поле высажено более 60 тысяч.

Ранее сообщалось, что почти 60 парков и общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2023 году.