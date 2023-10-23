Почти шестьдесят парков и общественных территорий благоустроят в Подмосковье в этом году

Благоустройство общественных территорий и развитие парков обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным Правительством и главами городских округов.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин доложил, что в этом году в регионе реализуется благоустройство 59 общественных территорий и парков, в том числе: 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 22 парка и лесопарка, 6 набережных.

Среди них — «Аллея славы» в Реутове, ЗАГС и сквер в Пушкино, набережная озера Киово в Лобне и набережная Оки в Кашире, площадь у автовокзала в Бронницах. В Солнечногорске обустроили пешеходную дорожку в поселке Ржавки, по этому поводу жители обращались к губернатору. В Люберцах открылся большой Томилинский парк площадью в 80 га, расположенный между двумя крупными жилыми массивами.

«Мы каждый год делаем 5-6 объектов в уже существующих, работающих парках», — напомнил Михаил Хайкин.

В этом году на таких территориях открылось три скейтпарка, две детские игровые зоны. Также построено два спортивных стадиона.

Министр добавил, что в 2023-м по поручению губернатора Андрея Воробьева была серьезно расширена программа благоустройства крупных знаковых объектов. Михаил Хайкин подчеркнул, что Московская область уже несколько лет находится в тройке лидеров в стране по индексу качества городской среды вместе с Москвой и Санкт-Петербургом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».