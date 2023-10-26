Подмосковные муниципалитеты получат дополнительные деньги за ликвидацию несанкционированных свалок

Так, теперь муниципальные бюджеты теперь будут получать 100% платежей от административных штрафов за загрязнение и (или) засорение окружающей среды. Соответствующие изменения в действующее законодательство были приняты на заседании Мособлдумы. Предложенная новация устанавливается с 1 января 2024 года.

С начала этого года в Подмосковье убрали почти тысячу сто пятьдесят незаконных свалок. При этом выявление и ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора относятся к полномочиям муниципальных образований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.