Подмосковные школьники могут принять в акции «Экоперемена: сдавай тару за награду»

В двухсот пятнадцати школах Подмосковья, в которых установлены фандоматы, стартовала акция «Экоперемена: сдавай тару за награду», запущенная производителем фандоматов «РТ-Инвест» совместно с Российским экологическим оператором.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что тару будут принимать за бонусы. Главная цель этой совместной работы — популяризация новой модели культуры осознанного потребления и раздельного накопления отходов. Собранный пластик отправится на переработку для очистки и дробления.

Гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов подчеркнул, что рад дать старт новому проекту и сделать для подмосковных школьников раздельный сбор увлекательным, экологически полезным и экономически привлекательным.

В обмен на пластиковые бутылки и алюминиевые банки школьники будут получать баллы. Самые активные школьники будут награждены смартфонами, умными часами, планшетами и сертификатами на покупки в онлайн-маркете. Одна бутылка оценивается в 5 баллов, а банка — в 10 баллов. Акция продлится до конца октября, а подведение итогов и награждение победителей состоится уже в ноябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.