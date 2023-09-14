Подмосковные школьники могут выиграть призы на всероссийском конкурсе сказок про диких животных
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Школьники в возрасте от девяти до пятнадцати лет могут принять участие во всероссийском творческом конкурсе «Заповедная сказка», организованном Минприроды России.
Цель конкурса — привлечь внимание общественности к проблемам сохранения редких видов животных, в том числе амурского тигра, дальневосточного леопарда, белого медведя, снежного барса, зубра и стерха, сообщила пресс-служба областного министерства экологии и природопользования.
Как отметил глава ведомства Тихон Фирсов, необходимо воспитывать у детей чувство ответственности за природу и ее обителей, поэтому данный конкурс станет действенным инструментом системы экологического воспитания и просвещения.
«Я призываю всех родителей Подмосковья рассказать о конкурсе детям и принять в нем участие», — сказал министр.
Детям предстоит написать сказку, главным героем которой станет любой представитель редких видов животных. Список победителей объявят в конце года. За лучшие сказки школьники получат призы, в том числе умные колонки и игрушки. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.
Ранее сообщалось, что участники федерального конкурса «Лидеры России» выполнили задание от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по внедрению ИИ в работу с обращениями жителей региона.
*Возрастное ограничение 9+