Подмосковные школьники могут выиграть призы на всероссийском конкурсе сказок про диких животных

Школьники в возрасте от девяти до пятнадцати лет могут принять участие во всероссийском творческом конкурсе «Заповедная сказка», организованном Минприроды России.

Цель конкурса — привлечь внимание общественности к проблемам сохранения редких видов животных, в том числе амурского тигра, дальневосточного леопарда, белого медведя, снежного барса, зубра и стерха, сообщила пресс-служба областного министерства экологии и природопользования.

Как отметил глава ведомства Тихон Фирсов, необходимо воспитывать у детей чувство ответственности за природу и ее обителей, поэтому данный конкурс станет действенным инструментом системы экологического воспитания и просвещения.

«Я призываю всех родителей Подмосковья рассказать о конкурсе детям и принять в нем участие», — сказал министр.

Детям предстоит написать сказку, главным героем которой станет любой представитель редких видов животных. Список победителей объявят в конце года. За лучшие сказки школьники получат призы, в том числе умные колонки и игрушки. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что участники федерального конкурса «Лидеры России» выполнили задание от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по внедрению ИИ в работу с обращениями жителей региона.

*Возрастное ограничение 9+