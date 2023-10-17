Подмосковный памятник природы защитили от антропогенной нагрузки

Соответствующий заказ был сделан Министерством экологии Московской области. Как отмечает глава ведомства Тихон Фирсов, необходимо избежать увеличивающейся антропогенной нагрузки. С этой целью и создаются охранные зоны у памятников природы, прописываются разрешенные и запрещенные виды деятельности на таких территориях.

Памятник природы «Участок «Луговой» занимает террасный склон долины. Здесь сохранены уникальные растительные сообщества: сухие, свежие и влажные луга, леса. В заказнике произрастают и обитают растения и животные, занесенные в Красную книгу Московской области — чемерица черная, обыкновенный уж, черный коршун и два вида бабочек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.