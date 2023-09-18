Подмосковный природный заказник «Урочище Веревкин бугор» планируют расширить

В Министерстве экологии и природопользования Подмосковья рассказали, что специалисты подготовили проект реорганизации заказника «Урочище Веревкин бугор», расположенного на землях городских округов Коломна и Луховицы.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, после реорганизации площадь ООПТ должна увеличиться более чем втрое до семы тысяч гектаров. Ожидается, что подобное расширение заказника, установление оптимального режима особой охраны позволит свести к минимуму риски ущерба экосистемам, охраняемым видам флоры и фауны.

Отмечается, что в настоящее время проект постановления правительства Московской области о реорганизации данного заказника находится на рассмотрении в Минприроды России.

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