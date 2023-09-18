Губернатор Подмосковья поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность мэра Москвы

«Москва и Подмосковье тесно связаны — у нас большое количество совместных проектов, среди которых в том числе МЦД, дорожные развязки, магистрали. Уверен, под Вашим руководством Москва и дальше будет процветать, быть примером для всех регионов нашей страны, как самый динамично развивающийся город», — сказал Воробьев.