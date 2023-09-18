Губернатор Подмосковья поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность мэра Москвы
Фото: [Соцсети губернатора МО]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность мэра Москвы. Об этом глава Московской области написал в своих соцсетях.
«Москва и Подмосковье тесно связаны — у нас большое количество совместных проектов, среди которых в том числе МЦД, дорожные развязки, магистрали. Уверен, под Вашим руководством Москва и дальше будет процветать, быть примером для всех регионов нашей страны, как самый динамично развивающийся город», — сказал Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что ежедневно жизнь граждан в городе стараются сделать более комфортной. Он пожелал мэру столицы здоровья и успехов в руководстве, а также процветания Москву и благополучия ее жителям.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.