19 июня в Подольске состоялась экологическая акция по очистке берегов реки Шепчинка. Об этом в своем телеграм-канале сообщила администрация городского округа Подольск.

Мероприятие объединило более 20 участников, включая волонтеров, сотрудников МБУ «Подольский комбинат благоустройства», а также активных жителей микрорайона Центральный. В ходе субботника энтузиастам удалось привести в порядок значительный участок речного берега протяженностью 126 метров. Совместными усилиями было собрано и вывезено пять кубометров различного мусора, что значительно улучшило экологическое состояние этой природной территории.

Акция прошла в рамках всероссийского проекта «Вода России», который реализуется с 2014 года. За это время инициатива стала одной из самых масштабных экологических программ страны, объединяя тысячи добровольцев по всей России. Основная цель проекта — сохранение и восстановление водных ресурсов, а также привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения водоемов.

Ранее сообщалось, что из Подольска в зону СВО отправили еще две партии гуманитарной помощи. Одна из них уехала на херсонское направление, ругая была отправлена в район Донецка. Власти и неравнодушные жители собрали для бойцов спутниковое интернет-оборудование, палатку и спальные мешки, радиостанции, антидроновые одеяла, строительные инструменты.