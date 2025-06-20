Две партии гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону СВО

Еще две партии гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону проведения СВО — на донецкое и херсонское направления. Все необходимое представителям бойцов вручили руководитель подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков и кавалер трех орденов Мужества Артем Горшенин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого передал участникам СВО ключи от автомобилей с ручным управлением.

В Подольске власти и неравнодушные жители собрали для бойцов спутниковое интернет-оборудование, палатку и спальные мешки, радиостанции, антидроновые одеяла, строительные инструменты.

Первую партию груза доставит боец с позывным Дунай, который приехал в Подольск в отпуск. Второй груз отвезут родители бойца с позывным Заяц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что для участников спецоперации в регионе доступно порядка 30 мер поддержки.