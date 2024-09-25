Полсотни экопунктов для приема текстиля установили в Реутове
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Реутов]
Более пятидесяти специальных контейнеров для приема старых текстильных вещей установлено в Реутове, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Почти восемьдесят процентов таких отходов пригодны для дальнейшей переработки — из старой ткани делают волокно, утеплитель и ветошь, а хорошие вещи идут на благотворительность.
Сдача текстиля в специальные экопункты позволяет минимизировать число непригодного для переработки сырья и снизить риск поломки оборудования на комплексах по переработке отходов.
В Реутове найти контейнеры для сбора такого сырья можно в том числе на Юбилейном проспекте, Носовихинском шоссе, улицах Южная, Комсомольская и Советская.
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