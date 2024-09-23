Губернатор Воробьев: более двадцати очистных сооружений модернизируют в Подмосковье

До 2027 года в Подмосковье планируют модернизировать 24 очистных сооружения, работы пройдут в рамках нацпроекта. Об этом стало известно в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округа.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018-го мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам. 15 объектов в Шатуре, Мытищах, Одинцове, Подольске и других муниципалитетах завершены в этом году», — сказал губернатор.

Работы еще на четырех объектах близятся к завершению, на 20 — реализуют в ближайшие три года. В 2024 году сдадут один из крупнейших объектов в регионе — Щелковские межрайонные очистные сооружения, которые пока действуют в режиме пуско-наладки. Помимо этого, в этом году строители приступят к пусконаладочным работам на объектах в деревне Зарудня под Коломной, поселке Осипово в Солнечногорске и в Лыткарине.

В 2025 году работы затронут 11 проектов, которые охватывают порядка 178 тысяч местных жителей. Их реализуют в Апрелевке Наро-Фоминского округа, селе Каринское Одинцовского округа, поселке Чернецкое в Чехове, поселке Горки Ленинские Ленинского округа, Кашире, селе Протекино в Зарайске, поселке ВНИИССОК в Одинцовском округе, Можайске, деревне Тимохово в Богородском округе, Звенигороде и Молодежном округе. Еще девять сооружений модернизируют в 2026 и 2027 году — в Серпухове, Дмитрове, Дубне, Коломне, Истре, Лосино-Петровском, селе Сватково и Сергиевом Посаде (Сергиево-Посадский округ), рабочем поселке Тучково (Рузский округ).

«Помимо крупных, мы также уделяем внимание малым очистным сооружениям. Совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей мы сформировали проект программы первого этапа модернизации — это Истра, Можайск, Сергиев Посад, Павловский посад, где вместе с федеральной поддержкой в следующем году приступим к проектированию», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

По его словам, для участия в новом нацпроекте «Вода России» подано 33 заявки. В их числе крупные объекты из Волоколамского, Дзержинского, Домодедово, Истры и других округов, результаты объявят до конца года. В Подмосковье также возводят очистные сооружения за счет внебюджетных средств. Так, более миллиарда рублей удалось привлечь для реализации проектов в Красногорске, Ленинском округе, Люберцах, Одинцовском и Рузском.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.