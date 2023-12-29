Последние наблюдения за воздухом в Подмосковье в уходящем году не показали превышения показателей
Фото: [Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]
На этой неделе в рамках мониторинга атмосферного воздуха в Подмосковье мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили почти двадцать выездов и посетили двенадцать муниципалитетов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства экологии и природопользования.
Исследования состояния атмосферного воздуха производили по 32 загрязняющим веществам. Так, по результатам исследования отобранных проб воздуха лишь в двух точках проведения отбора наибольшие разовые концентрации сероводорода составили 0,6 ПДК м. р., что не является превышением установленных нормативов.
Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.