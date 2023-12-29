Последние наблюдения за воздухом в Подмосковье в уходящем году не показали превышения показателей

На этой неделе в рамках мониторинга атмосферного воздуха в Подмосковье мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили почти двадцать выездов и посетили двенадцать муниципалитетов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства экологии и природопользования.