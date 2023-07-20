«Последствия могут оказаться катастрофическими»: в Подмосковье грядет нашествие одного насекомого

Изменения климата могут привести к нашествию жука лубоеда в Московской области. Об этом рассказал эколог и председатель движения «Экосила 50» Анатолий Баташев.

По его словам, наиболее «эпическое» нашествие этих насекомых на подмосковные леса случилось примерно 15 лет назад, когда большинство старых ельников уничтожил жук-короед.

«С короедом худо-бедно справились, а новая угроза сейчас касается сосен. Имя ей — жук лубоед. В Подмосковье хватает старых сосновых лесов, которые могут быть под угрозой. Сейчас климат меняется. Потепление создает комфортные условия для размножения короеда, лубоеда и прочих вредителей», — отметил Баташев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Лубоеды поедают и ослабляют деревья, заражают их бактериальными заболеваниями. Такие насекомые проделывают ходы под корой, вызывая болезни и пересыхания деревьев.

Эколог также напомнил, что сосна — это сверхтяжелое дерево, и рядом с таким необходимо соблюдать максимальную осторожность.

«Если рядом с вашим домом есть полностью засохшая сосна, самое мудрое решение — взять порубочный билет, пригласить специальную машину-вышку вместе с профессиональными работниками, чтобы аккуратно это дерево разобрать, потому что последствия от падения сухой сосны могут оказаться катастрофическими для людей, машин и жилья», — заключил собеседник.

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