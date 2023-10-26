Предприятие из подмосковного Одинцово снова уличили в незаконном сбросе сточных вод

Инспекторы эконадзора объявили АО «Внуковский завод огнеупорных изделий» предостережение о недопустимости нарушений. Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

Отмечается, что ранее в ведомство уже поступало несколько жалоб на сброс неочищенных сточных вод с территории предприятия. Так, в ходе надзорных мероприятий инспекторы эконадзора обнаружили оголовок бетонной трубы, выведенной с территории завода и следы подтопления с признаками сброса неочищенных стоков.

А еще один незаконный водосброс в водоотводную канаву происходил через пожарный гидрант. По итогам надзора предприятию объявлено предостережение, ведомство будет держать под контролем устранение нарушения.

Глава ведомства Тихон Фирсов также отметил, что это не первое нарушение, допущенное предприятием. Два года назад оно было привлечено к ответственности за сброс неочищенных сточных вод в искусственный пруд-накопитель, откуда они перетекали в систему придорожной ливневой канализации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.