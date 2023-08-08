Предпринимателям Подмосковья расскажут об экобезопасности на бесплатном вебинаре

Подмосковные предприниматели смогут принять участие в вебинаре об экологическом аудите. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Спикерами вебинара выступят гендиректор «Эко-эксперта» Светлана Первакова, главный специалист Регионального центра инжиниринга Елена Марина и эксперты центра «Мой бизнес». Слушатели узнают о мероприятиях экоаудита и о том, как провести его на условиях софинансирования. Также бизнесменам расскажут о требованиях законодательства и обязательной экологической отчетности организаций.

Обучение бесплатное. Вебинар проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с предпринимателями, которые намерены открыть свой бизнес в «Парке Мира» в Мытищах.

*Возрастное ограничение 18+