Предпринимателям Подмосковья расскажут об экобезопасности на бесплатном вебинаре
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Подмосковные предприниматели смогут принять участие в вебинаре об экологическом аудите. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.
Спикерами вебинара выступят гендиректор «Эко-эксперта» Светлана Первакова, главный специалист Регионального центра инжиниринга Елена Марина и эксперты центра «Мой бизнес». Слушатели узнают о мероприятиях экоаудита и о том, как провести его на условиях софинансирования. Также бизнесменам расскажут о требованиях законодательства и обязательной экологической отчетности организаций.
Обучение бесплатное. Вебинар проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с предпринимателями, которые намерены открыть свой бизнес в «Парке Мира» в Мытищах.
*Возрастное ограничение 18+