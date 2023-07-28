Губернатор Андрей Воробьев встретился с предпринимателями в «Парке Мира» в Мытищах

Глава Подмосковья Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Мытищи, где обсудил местными предпринимателями как лучше развивать места, куда приходят отдыхать жители. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Так, например Виталий Арутюнян открыл парк аттракционов «ЧайЛэнд» в Мытищах. Их около 50, аттракционы в основном для детей 7-12 лет, есть и экстремальные — для более взрослых. Он рассказал, что летом берет на несложную работу подростков, чтобы ребята смогли подзаработать во время каникул.

Создательница дизайн-маркета «Ежевика» Татьяна Яцкова предложила создавать в регионе коворкинг-центры или арт-центры в новых жилых кварталах, там малый бизнес сможет размещать товары, проводить мастер-классы и оказывать свои услуги.

«Мы каждый год расширяем меры поддержки для бизнеса — выделяем субсидии, гранты, помогаем найти и получить помещения. Всю информацию и условия, как получить поддержку, разместили на Инвестпортале Московской области. Также для предпринимателей есть портал центра „Мой бизнес“, где есть вся необходимая информация, с помощью которой открыть свой бизнес будет проще», — подчеркнул Воробьев.

Ранее глава Московской области заявил, что свыше семидесяти объектов благоустроят в Мытищах к юбилею города.