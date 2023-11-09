Представители Минэкологии Подмосковья поучаствовали в Международном муниципальном форуме БРИКС

Представители Министерства экологии и природопользования Подмосковья поделились опытом по созданию региональных систем мониторинга качества атмосферного воздуха в рамках сессии «Экологический мониторинг: инструменты, методы и результаты работы» на V Международном муниципальном форуме БРИКС+.

Отмечается, что большой интерес участников сессии вызвал опыт Москвы и Подмосковья. Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева представила в рамках сессии систему «умного» контроля за состоянием окружающей среды.

Глава подмосковного ведомства Тихон Фирсов рассказал о работе региональной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, которая включает триста семьдесят пять стационарных постов, четыре мобильных лаборатории, а также всю необходимую инфраструктуру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.