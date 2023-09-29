Прокуратура проверит причины возникновения незаконной свалки в деревне под Дмитровом

Дмитровская городская прокуратура подключилась к выяснению условий образования незаконной свалки в деревне Удино. Надзорное ведомство запросило у Минэкологии Подмосковья материалы по данному факту, сообщила пресс-служба министерства.

Ранее эксперты эконадзора обнаружили большие навалы мусора на участке, принадлежащему физлицу. Специалисты установили, что на площади свыше 2,2 тысячи квадратных метров было размещено более 1,4 тысячи кубометров отходов, в том числе строительных, рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«По итогам надзора собственнику земель объявлено предостережение о недопустимости нарушений. Теперь свою оценку нарушению даст и городская прокуратура», — подчеркнул он.

По словам министра, эконадзор ранее уже фиксировал незаконные свалки в этой деревне. Так, два года назад по иску ведомства суд взыскал с двух собственников земель свыше шести миллионов рублей в качестве возмещения ущерба почвам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что в Подмосковье не только закрыли все полигоны, но и рекультивировали их.