Пугающая трапеза: крупный осоед шокировал жителей Подмосковья

Жители деревни Русавкино-Романово, расположенной в городском округе Балашиха, заметили на дороге необычную птицу и испугались, заприметив, как она разворошила осиное гнездо. Видео с участием пернатого тут же породило массу обсуждений в соцсетях.

Местная жительница, опубликовавшая кадры, предположила, что это сокол. Другие пользователи тут же решили, что у птицы что-то случилось, и ей требуется помощь. За комментарием по этому поводу мы обратились к орнитологу и кандидату сельскохозяйственных наук Лидии Каташук.

«Это осоед — представитель одноименного подсемейства, самого примитивного в семействе Ястребиные. Обычный, но немногочисленный в Московской области вид. Сейчас идет их осенний пролет в средней полосе. Перемещаются на зимовку, на юг», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Интересуют осоеда, что понятно и из его имени, осы. Питается он, рассказала орнитолог, расплодом общественных перепончатокрылых насекомых, раскапывая гнезда, находящиеся в земле.

«Второстепенные корма птицы — грызуны, земноводные и пресмыкающиеся. А вот для людей и домашних животных она опасности не представляет, агрессии не проявляет», — отметила Каташук.

При осенней миграции осоеды часто и надолго останавливаются, чтобы кормиться. Видимо, таким образом данный экземпляр и оказался там, где его заметили неравнодушные граждане.

Ранее энтомолог раскрыл секрет «Лох-несского чудовища» из Подмосковья.