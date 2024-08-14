Работу по обследованию гидротехнических сооружений проводят в Московской области

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области и представители администраций городских округов провели обследование 793 гидротехнических сооружений, которые находятся в муниципальной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«После прохождения весеннего паводка начинается обязательное плановое инструментальное обследование гидротехнических сооружений. Основные цели — выявить повреждения, которые могли возникнуть после сильного потока воды и предотвратить возможные чрезвычайных ситуации», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, на территории региона расположены порядка 1,6 тысячи ГТС, большинство из которых — находятся в собственности органов местного самоуправления. На данный момент было выявлено 85 сооружений с рисками разрушений в условиях высокого паводка. По каждому из них будут приняты превентивные меры. Оставшиеся сооружения обследуют до начала осени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.