Работы по рекультивации полигона ТКО «Лесная» продолжаются в подмосковном Серпухове

На полигоне твердых коммунальных отходов «Лесная» в Серпухове стартовали работы по устройству системы дегазации в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что на объекте также предусмотрено устройство вертикальных скважин в количестве почти четыре тысячи восемьсот единиц. Окончание работ по бурению скважин планируется в конце апреля этого года, кроме того, в конце августа будут завершены работы по соединению горизонтальных газосборных дрен на теле полигона. На данный момент работы по рекультивации объекта преодолели отметку в 50 процентов.

Министр предупредил, что в виду неблагоприятных погодных условий (связанных с резким снижением уровня атмосферного давления), а также, в связи с проводимыми работами по устройству системы сбора и отведения свалочного газа с тела полигона ТКО «Лесная», возможно появление неприятного запаха сероводорода на близлежащей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в планах на этот год капитально отремонтировать более четырех тысяч многоквартирных домов.