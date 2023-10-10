Работы по скашиванию борщевика Сосновского в подмосковных лесах полностью завершены

В лесах Московской области завершили работы по борьбе с борщевиком Сосновского, которые проходили с мая по октябрь, сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Ядовитый сорняк убрали на площади свыше 2,1 тысячи гектаров во всех девятнадцати лесничествах, уточнил он. Слова Филимонова приводит пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Так как в защитных лесах региона запрещено применение химических средств, для борьбы с ядовитым сорняком использовался только механический метод трехкратного скашивания», — подчеркнул он.

На заключительном этапе наибольшая площадь, пройденная работами по скашиванию борщевика, зафиксирована в шести лесничествах, в том числе в Подольском, Дмитровском и Истринском. Работа по борьбе с опасным сорняком продолжится в Московской области и в следующем году.

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