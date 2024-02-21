Равнодушие к собственным землям обойдется подмосковному землевладельцу в 26 миллионов

Видновский городской суд удовлетворил исковые требования Министерства экологии и природопользования Московской области о взыскании суммы ущерба от незаконного размещения отходов в Ленинском городском округе.

Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий в деревне Коробово, проведенных совместно с сотрудниками ОМВД России по Ленинскому округу, инспекторы эконадзора установили, что при отсутствии контроля за землями на участок гражданина свозились отходы, преимущественно, строительные.

Результаты проведенной экспертизы гласят, что общая площадь незаконного размещения составила почти тысячу квадратных метров. Рассчитанная сумма ущерба, нанесенного землям в результате перекрытия отходами, превысила двадцать шесть миллионов рублей.

Примечательно, что ответчик по данному делу на судебное заседание не явился, хотя был извещен должным образом. Несмотря на это ему придется возместить сумму ущерба за свою халатность.

Ранее сегодня губернатор Андрей Воробьев заявил, что уже в ноябре этого года планируется запустить движение по автодороге М-5 «Урал».