Рекультивация бывшей свалки завершилась вблизи деревни Поварово

Чуть более полутора лет заняли работы по рекультивации «генеральской свалки» вблизи деревни Поварово в городском округе Солнечногорск. Об этом рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Отмечается, что все работы подрядной организацией ООО «ОСК» под чутким руководством ведомства выполнены в полном объеме. Рекультивация бывшей свалки заняла всего 1 год и 7 месяцев. Такого быстрого выполнения всех работ удалось добиться благодаря четкому плану и выверенному графику.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что непростым трудом оказалось рекультивировать данный объект накопленного вреда, однако подрядная организация выполнила свои обязательства на все 100%. Ведомство и дальше будет стремиться к тому, чтобы оставшиеся в Московской области полигоны рекультивируют также быстро и грамотно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.