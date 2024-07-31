Ремонт шести гидротехнических сооружений производят сейчас в Подмосковье

Министерство экологии и природопользования Московской области контролирует ход реконструкции шести гидротехнических сооружений, при этом ремонт пяти из них финансируются за счет средств бюджета региона и одного за федеральные средства.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что какие-то плотины ремонтирует непосредственно подведомственные структуры, а какие-то муниципальные образования.

Всего в этом году Росводресурсами направлено более полутора миллиардов рублей на финансирование почти семидесяти мероприятий по восстановлению гидротехнических сооружений в регионах, среди которых есть и одно подмосковное — плотина на реке Коломенка в городском округе Коломна.

Тихон Фирсов подчеркнул, что ведомство нацелено на то, чтобы в нашем регионе не было гидротехнических сооружений в плохом состоянии. Ведь своевременный ремонт и реконструкция ГТС помогает предостеречь от возможных поломок и катастроф и, как следствие, сохранить жизни граждан и ценные природные комплексы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.