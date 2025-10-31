РЭО: передачу данных о местоположении настроили 77% мусоровозов в России

По данным, представленным на встрече по вопросам организации обращения с твердыми коммунальными отходами в координационном центре правительства РФ, в России 77% единиц специализированной техники, задействованной в вывозе ТКО, оснащены системой ГЛОНАСС для обмена информацией о местоположении.

Тем не менее, как подчеркнули специалисты Российского экологического оператора, подготовившие соответствующий анализ, передвижения более чем 5700 мусороуборочных машин остаются вне зоны видимости, так как их владельцы не обеспечили передачу сведений в федеральную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО).

«По состоянию на 28 октября, во ФГИС УТКО зарегистрировано 25 201 транспортное средство, из которых 19 460 осуществляют передачу данных о своем движении – это соответствует 77% от общего количества. Оставшиеся 5741 (23%) машин не транслируют геолокационную информацию», – пояснил ситуацию заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Отсутствие сведений о перемещении мусоровозов в унифицированной системе затрудняет выявление случаев несанкционированного размещения отходов, приводящих к образованию нелегальных свалок.

Согласно информации пресс-службы РЭО, в 71 субъекте РФ более половины мусоровозов передают данные о маршрутах движения, в трех регионах этот показатель находится в диапазоне от 20 до 50%. Самый низкий процент передачи данных (менее 20%) зарегистрирован в республиках Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.