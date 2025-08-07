РЭО сообщил о подъеме импортозамещения на 43% в сфере сортировки твердых коммунальных отходов

В соответствии с отчетом РЭО о технологиях в области обращения с ТКО за 2024 год, в российской отрасли переработки ТКО наблюдается устойчивое развитие. Согласно экспертной оценке РЭО, на 302 предприятиях, занимающихся сортировкой бытового мусора, функционирует 449 производственных линий, укомплектованных пятью тысячами единиц технического оборудования, включая сепараторы, устройства для раскрытия пакетов, барабанные сита и другие устройства. Важно подчеркнуть, что большая часть этого оборудования произведена в России, что говорит о высоком уровне развития отечественного машиностроения в сфере экологических технологий.

Генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова заявила, что «значительный рост импортозамещения по главным видам высокотехнологичного оборудования отражает последовательную государственную политику в этой области. Факты подтверждают, что российская промышленность не только освоила производство сложных сепараторов, но и успешно внедряет их на действующих предприятиях, заменяя иностранные аналоги».

Особенно выражен подъем показателей импортозамещения в секторах воздушных сепараторов (до 32%) и устройств для разрывания пакетов, чья доля достигла 43% от общего количества.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев отметил, что «по итогам 2024 года была проведена масштабная инвентаризация технологий обращения с отходами в России, охватившая 302 предприятия. Эксперты зафиксировали значительное увеличение использования оборудования российского производства, в частности, критически важных высокотехнологичных оптических сепараторов, доля которых возросла до 11%. Эти устройства, использующие камеры и датчики для распознавания и сортировки материалов (пластмассы, бумаги, цветных металлов), представляют собой сложное и дорогостоящее оборудование, поэтому импортозамещение в данной сфере — важный показатель технологического развития».

Доля российских баллистических сепараторов, разделяющих отходы по форме (например, плоские и объемные), увеличилась до 8%. Аналогичная динамика наблюдается и в секторе вихретоковых сепараторов, предназначенных для извлечения цветных металлов, в частности алюминия, из отходов — их доля также достигла 12%. Установка этих механизмов напрямую способствует повышению эффективности извлечения ценного вторичного сырья.

Заметный прогресс демонстрируют воздушные сепараторы, доля российских моделей которых поднялась до 32%. Эти установки, разделяющие легкие и тяжелые фракции отходов с использованием потока воздуха, активно внедряются на предприятиях российской сборки.

Наиболее существенный рост зафиксирован в секторе устройств для разрыва пакетов, где доля импортозамещения достигла 43%. Эти устройства играют ключевую роль на начальном этапе сортировки ТКО, открывая мешки с отходами и подготавливая их к дальнейшей обработке. Увеличение числа российских разрывателей пакетов свидетельствует о повсеместной замене импортных моделей на самом старте технологической цепочки.

Тенденция к импортозамещению набирает обороты: данные инвентаризации указывают, что на новых строящихся линиях доля импортного оборудования изначально ниже. Уже сегодня отечественные магнитные и вихретоковые сепараторы успешно конкурируют с зарубежными, а в ряде секторов, таких как конвейеры, прессы и ПЭТ-перфораторы, российское оборудование занимает лидирующие позиции.

Расширение использования оборудования отечественного производства способствует укреплению технологической независимости отрасли и создает надежный фундамент для дальнейшего повышения эффективности утилизации отходов, а также для перехода к более устойчивой и экологически ориентированной экономической модели страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.