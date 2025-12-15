Более 3 тыс. участков у водоемов убрали в Подмосковье в 2025 году

Министерство экологии и природопользования Московской области подвело предварительные итоги масштабной кампании по очистке береговых зон. С начала года совместно с муниципалитетами было обследовано 519 водных объектов, в ходе которых убрано более 3 тыс. участков в местах массового отдыха жителей.

Наибольшую активность в работах проявили три городских округа: Раменский, Люберцы и Одинцовский, на долю которых пришлось 110 очищенных территорий. Среди конкретных водоемов лидером по количеству уборок стал Волкушинский карьер, следом идут река Клязьма и Фабричный пруд в Реутове.

Также были подведены первые итоги пилотного проекта по экологическому информированию граждан через SMS-рассылку. В экспериментальном режиме система работала в Пушкинском и Щелковском округах. В пик летнего сезона, в июне-июле, отдыхающие получили 16 тыс. текстовых сообщений с напоминаниями о необходимости соблюдать чистоту и забирать мусор после отдыха у воды.

