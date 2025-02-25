Роспотребнадзор начал проверку по факту загрязнения Финского залива

В Ленинградской области зафиксировано загрязнение Финского залива, сообщил телеграм-канал SHOT. Источником загрязнения названо гидравлическое масло, вытекающее из самоподъемной платформы «Ваенга», расположенной в порту Усть-Луга.

Согласно информации, полученной каналом, данная установка принадлежит компании «Морстрой ГТ». В настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят инспекцию по факту произошедшего инцидента, факт загрязнения водной среды подтвержден.

Стоит отметить, что не так давно в порту Усть-Луга произошло повреждение танкера Koala, на котором случился взрыв. Эксперты выявили три участка повреждения корпуса судна в районе машинного отделения.

Ранее сообщалось, что неизвестные залили масло в систему водоснабжения фрегата «Гессен».