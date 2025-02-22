В отношении военного корабля ВМС Германии «Гессен», который ранее участвовал в операции ЕС по противодействию йеменским повстанцам, возможно, была совершена диверсия. Об этом сообщается в совместном расследовании, проведённом телеканалами WDR, NDR и немецкой газетой Süddeutsche Zeitung. Инцидент произошёл в четверг, 20 февраля.

Неизвестные злоумышленники совершили акт вандализма, залив в систему водоснабжения фрегата 50 литров отработанного масла, сообщает издание. После того как была обнаружена неисправность в системе промывки ассенизационной машины, военнослужащие обратились в военную и гражданскую полицию.

«При этом серьезный ущерб удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению. Сейчас судно пришвартовано у пирса для проведения планового обслуживания, начато расследование», — приводится в сообщении Süddeutsche Zeitung.

Как сообщает издание, в соответствии с условиями действующего соглашения, резервуары с пресной водой должна была наполнить компания из Нижней Саксонии, название которой не разглашается. В данный момент проводится расследование, чтобы определить, могло ли это быть следствием случайной оплошности.

Важно подчеркнуть, что это не первый инцидент, связанный с возможным саботажем в отношении немецких военных кораблей. Недавно неизвестные подложили металлическую стружку в двигатели корвета Военно-морских сил Германии «Эмден», который должен был выйти в море из верфей Blohm+Voss в Гамбурге. Если бы стружку обнаружили позже, это могло привести к серьезной поломке.

Ранее сообщалось, что восемь россиян были осуждены в шести регионах за диверсии по указке Украины.