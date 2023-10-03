Росприроднадзор и ВШЭ запустили обучающий курс для будущих экологов

Росприроднадзор и НИУ ВШЭ запустили онлайн-курс для молодежи «Экология и устойчивое развитие: проекты, меняющие мир». Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Отмечается, что обучение, направленное на поддержку будущих специалистов в сфере экологии и создание проектов по защите окружающей среды, пройдет в рамках международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

Как отметил глава министерства экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, спикеры курса поделятся со слушателями опытом, помогут подготовить презентационные материалы для конкурса и объяснят, почему эколог — это профессия будущего.

Лекции в рамках курса прочитает в том числе глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Кроме того, она вместе с экспертами проведет мастер-классы по созданию проектов для международной премии.

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