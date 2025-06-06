Росприроднадзор: виновники ЧП с танкерами не готовы покрыть ущерб

По мнению главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, владельцы затонувших в акватории Черного моря танкеров не проявляют должной заинтересованности в возмещении экологического ущерба в полном объеме, о чем она сообщила ТАСС.

Ранее ведомство инициировало судебные разбирательства, требуя в общей сложности 84,9 млрд руб. в качестве компенсации за ущерб, нанесенный окружающей среде в результате крушения танкеров в декабре 2024 года.

Радионова отметила, что исковые заявления приняты судом к рассмотрению и в Краснодаре назначены первые судебные слушания по этим делам.

Согласно информации из базы арбитражных дел, 24 июня запланировано заседание по иску Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора против ООО «Кама шиппинг» и ООО «Каматрансойл» (собственников танкера «Волгонефть-212»), а 25 июня состоится судебное заседание по иску ведомства к ЗАО «Волгатранснефть» (владельцу танкера «Волгонефть-239»).

Ранее сообщалось, что суд отказал владельцам танкеров «Волгонефть» в создании фондов для компенсаций после крушения.