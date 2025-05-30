Суд отказал владельцам танкеров «Волгонефть» в создании фондов для компенсаций после крушения

Арбитражный суд Краснодарского края отказал компании, владеющей танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в создании специальных фондов, ограничивающих ответственность в инциденте с крушением судов в Черном море и позволяющих компенсировать затраты на работы по устранению последствий, сообщил ТАСС.

Ранее представители компаний-судовладельцев подали ходатайство о создании специальных фондов для ограничения своей ответственности в ходе слушания иска от ФГБУ «Морспасслужба» к ООО «Кама шиппинг», ООО «Каматрансойл», ЗАО «Волгатранснефть».

Согласно заявленным планам, каждый из фондов должен был сформировать сумму не менее 533 млн руб., предназначенную для выплаты компенсаций всем возможным истцам. Гарантии функционирования фондов предполагалось поддерживать до 16 декабря 2030 года.

Однако судья Краснодарского краевого арбитража принял решение отказать в удовлетворении этого ходатайства. В официальном постановлении подчеркивается, что создание таких фондов не допускается из-за необходимости обеспечения полного и своевременного возмещения ущерба.

В настоящее время «Морспасслужба» продолжает судебные разбирательства по взысканию компенсационных выплат за проведение работ по ликвидации последствий крушения судов.

Предварительный расчет требований по компенсации составляет около 314,5 млн руб. При этом сумма выплат может увеличиваться по мере продолжения работ по ликвидации загрязнений и устранению последствий аварии в Черном море.

Ответчиками по соответствующему иску выступают указанные выше компании, а также две страховые фирмы — «ВСК» и «Абсолютстрахование».

Напомним, 15 декабря 2024 года в результате разлома корпусов двух российских нефтяных танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в условиях шторма в Керченском проливе в море попало около 4 тыс. тонн мазута.

Этот инцидент привел к серьезным экологическим последствиям. Уже 17 декабря в Анапе и нескольких населенных пунктах Темрюкского района Краснодарского края был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за выброса на берег нефти.

26 декабря этот статус был повышен до уровня федерального значения. К середине января общая протяженность загрязненной береговой линии Краснодарского края достигла не менее 54 км.

Ранее сообщалось, что иски к владельцам затонувших в Черном море танкеров «Волгонефть» подала Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).