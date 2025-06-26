Россия запретит ввоз выращенных в Нидерландах семян и посадочного материала

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) анонсировала запрет на импорт семян и посадочного материала из Нидерландов, передает агентство «Интерфакс».

Ограничения начнут действовать с 30 июня 2025 года. Они связаны с выявлением трех случаев заражения объектов, являющихся карантинными для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В частности, обнаружены возбудители повилики (Custata L.) и западного (калифорнийского) цветочного трипса (Franclinella occidentalis Pergande), что послужило основанием для введения временного запрета.

В ведомстве отметили, что ранее посылки имели фитосанитарные сертификаты, выданные в Венгрии, Белоруссии и Литве.

Напомним, что с 23 ноября 2023 года Россия ограничила прямые поставки из Нидерландов. Поставки семян и саженцев осуществляются с сертификатами других стран. По состоянию на июнь 2025 года в Россию было ввезено около 10 млн единиц посадочного материала и свыше 530 тонн семян.

Нидерланды занимают одну из ведущих позиций в мире по производству и распространению семян, посадочного материала и сельскохозяйственной продукции. Страна обладает развитой научной базой в области селекции растений и обработки семян, что делает её важным участником глобального аграрного рынка.

Ранее сообщалось, что польские фермеры призвали запретить ввоз огурцов из РФ из-за рекордных поставок.