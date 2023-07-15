Россияне пожаловались на чудовищную вонь от реки Тобол
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Жители Кургана уже последние несколько дней изнывают не только от жары, установившейся в регионе, но и от ужасной вони, что исходит от реки Тобол, протекающей поблизости.
В жалобе на сайте «Обратись» курганцы попросили городские власти разобраться в ситуации, ибо уже стало, мягко говоря, совсем невмоготу.
«Когда почистят нашу замечательную реку Тобол? На улице Володарского и Климова запах невыносимый. Вонь стоит уже семь дней. Неоднократно обсуждали необходимость очистки Тобола и в социальных сетях. Из-за аномальной жары запах от водоема лучше не становится», — сетуют жители.
Ранее сообщалось, что глава городского округа Красногорск Московской области Дмитрий Волков проверил, как в округе обустраивают «народные тропы».