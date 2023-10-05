«РТ-Инвест» спишет пени за просроченную оплату вывоза отходов для жителей Подмосковья в рамках акции

Так, в течение трех ближайших месяцев жители Подмосковья смогут списать себе штрафы за просроченную оплату вывоза отходов, начисленные с 2019 года. Для этого собственникам жилья нужно полностью погасить основной долг. Общая сумма начисленных за несвоевременную оплату услуг пеней в настоящее время составляет полмиллиона рублей.

Отмечается, что сейчас суммарный долг абонентов перед региональными операторами «РТ-Инвест» превышает пять миллиардов рублей. Больше половины этой сумму — 3,5 миллиарда — приходится на задолженность физлиц. Еще 1,7 миллиарда — долги юрлиц, в том числе магазинов, офисов и аптек.

Больше всего неплательщиков из числа собственников жилья в зоне работы Рузского регионального оператора. Долг за вывоз отходов составляет 1,6 миллиарда рублей. В зоне действия Сергиево-Посадского оператора скопился долг в размере 1,2 миллиарда рублей. Жители Одинцово не заплатили за услуги шестьсот миллионов рублей, Истры — 360 миллионов, Красногорска — 300 миллионов, Дмитрова — 315 миллионов, Мытищ — 270 миллионов.

В прошлом году в акции «Прощайте, пени» приняли участие свыше 3,2 тысячи потребителей, которые погасили долг на сумму 21,5 миллиона рублей и сэкономили около миллиона на штрафах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность работы по разъяснению жителям региона правил выброса мусора.