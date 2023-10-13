С начала года с деревьев в Подмосковье снято более пяти тысяч незаконных рекламных конструкций
Фото: [Пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО]
Пять тысяч сто шесть различных рекламных объявлений, табличек, плакатов и перетяжек демонтировали с деревьев в подмосковных лесах за девять месяцев текущего года. Об этом рассказали в региональном Комлесхозе.
Так, больше всего рекламных конструкций демонтировали в Наро-Фоминском (1 221 шт.), Орехово-Зуевском (740 шт.), Звенигородском (536 шт.), Виноградовском (325 шт.) и Бородинском (271 шт.) лесничествах. Напоминаем, что за незаконное размещение рекламы на деревьях предусмотрено административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период.